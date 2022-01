Amboise : un immense échafaudage recouvre la Chapelle Saint-Hubert pour sa restauration

Les travaux de restauration de la Chapelle Saint-Hubert à Amboise où figure la tombe de Léonard de Vinci ont commencé depuis un mois et demi. Un chantier d'exception qui va coûter près de 3 millions d'euros financé à 85% par l'Etat ; ce sont des artisans d'art qui sont à la tâche.

Depuis fin novembre, les travaux de restauration de la chapelle Saint-Hubert au château d'Amboise ont débuté. Un immense chantier qui va coûter 2,7 millions d'euros pour cet édifice classé aux monuments historiques.

En arrivant sur l'esplanade du château royal, c'est comme si la chapelle avait disparu du paysage, elle est comme engoncée sous un amas de tubes et de plateformes métalliques. Il faut dire que l'échafaudage est imposant comme l'explique Michel Michaud le chef de chantier de la société qui a été choisie et qui vient de Nantes : "Nous allons dépasser les 100 tonnes pour arriver à 45m de haut, c'est un peu comme la cathédrale Notre Dame de Paris, c'est proportionnel mais c'est le même principe, recouvrir l'édifice afin de pouvoir travailler en dessous. Il nous faut répartir les efforts de l'échafaudage et faire attention à la prise au vent afin d'assurer la sécurité partout pour tous les artisans qui vont travailler dessus. Le montage c'est 10 semaines de travail".

Des vitraux délicatement retirés

Le travail minutieux des maîtres verriers qui doivent desceller un à un chaque vitrail - @FSL 2022

Pour les maîtres verriers, la mission est de retirer un à un les 11 vitraux de l'édifice, c'est le cas pour huit d'entre eux, un travail méticuleux selon Bruno Desroches le directeur technique de l'atelier "art vitrail" qui est installé en Bourgogne. "C'est une histoire de patience, il faut travailler doucement avec un geste le plus sûr possible. Il s'agit d'enlever les calfeutrements au mortier de chaux qui se trouvent à la périmétrie de chacun des panneaux du vitrail et de faire la même chose sur les mastics qui se trouvent sur les renforts métalliques, cela prend beaucoup de temps ; ici les vitraux sont en bon état, il faut éviter de faire de la casse, c'est la raison pour laquelle le travail se fait tout doucement".

Le travail des maîtres verriers à la Chapelle Saint-Hubert au château d'Amboise - @FSL 2022

Rafraîchir ces vitraux qui datent des années 50, restaurer les décors sculptés du 16e siècle, nettoyer l'édifice qui est en tuffeau, parfois même remplacer certains blocs de pierre, la liste est longue, sans oublier de refaire la charpente et reprendre la toiture faite de zinc et de plomb qui a subi les affres du temps.

Lorsque la cloche résonnera pour la première fois (elle n'avait pu être posée lors de la dernière restauration sous Louis Philippe) ce sera le signe que les travaux seront sur le point d'être achevés. Rendez-vous à l'automne 2023.