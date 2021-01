Amboise : une stèle en hommage à l’Émir Abdelkader en 2022 ?

Une stèle en hommage à l'Emir Abdelkader bientôt à Amboise ? L'historien Benjamin Stora a remis à Emmanuel Macron mercredi son rapport sur la réconciliation mémorielle possible entre la France et l'Algérie. Un rapport portant sur la colonisation française et la guerre d’Algérie. Dans son rapport, il préconise l'installation d'une stèle en hommage à l’Émir Abdelkader à Amboise. Ce chef militaire, politique et religieux algérien a lutté contre les forces françaises au XIXe siècle et avait été emprisonné au château d'Amboise. Mis en exil entre 1848 et 1852, plusieurs membres de sa famille et compagnons de voyage sont morts et enterrés dans le cimetière musulman du château.

Emir Abdelkader, figure de la lutte contre la colonisation française

Joint par France Bleu Touraine Benjamin Stora évoque une figure de la lutte contre la colonisation française : "l’émir Abdelkader a joué un très grand rôle dans le refus de la présence coloniale française en Algérie entre 1832 et 1847. Il a été ensuite emmené en France et emprisonné à Pau, Toulon et puis à Amboise". C'est un homme qui a été privé de liberté, rappelle l'historien. "Certains membres de sa famille et ses amis sont décédés à Amboise et ont été enterrés sur place. Pour moi c'est un homme passerelle, puisqu'il a défendu les chrétiens à Damas en 1860 et écrit une lettre aux Français sur le rapport entre la rationalité et la foi". C'était un homme "d'une grande culture" souligne Benjamin Stora. "Alors j'ai proposé que cette stèle soit érigée à Amboise, où il a séjourné, pour le 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Comme un signe de réconciliation possible entre les deux pays" conclue l'historien.

L'Emir Abdelkader, qui était surnommé "le meilleur ennemi de la France", était sensible à ses opposants chrétiens persécutés en Syrie. Son intervention cruciale pour sauver la communauté chrétienne de Damas d'un massacre en 1860 suscite alors une admiration et lui permet d'obtenir des honneurs et des récompenses du monde entier et notamment en France où il est fait grand-croix de la Légion d'Honneur.

Cette stèle, si la décision est prise, pourrait être érigée en 2022 à l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.