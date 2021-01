Ambre et Léo, les prénoms de bébés les plus donnés en 2020 à Poitiers

A Poitiers, en 2020, les services de l'Etat civil ont répertorié plus de 3.200 naissances. Et au palmarès des prénoms les plus donnés, on retrouve en tête, Léo pour les garçons et Ambre pour les filles. Coronavirus oblige, il y a eu peu de mariages de célébrés l'an dernier.