Ambre, la jeune Landaise atteinte d'amyotrophie spinale sauvée grâce au Téléthon

Le Téléthon a commencé ce vendredi et continue tout le week-end. Le but : récolter des dons pour financer la recherches sur les maladies rares. Ambre, jeune Landaise qui a aujourd'hui 12 ans, est atteinte d'amyotrophie spinale et a bénéficié des avancées de la recherche financée par le Téléthon. Ses parents ont appris très tôt que leur fille souffrait de cette maladie extrêmement rare qui touche en particulier les muscles. "On a l'a su au bout de 14 mois. On nous a clairement dit que notre fille ne marchera jamais car c'est une maladie évolutive et incurable. C'était un tableau très sombre et très noir qui se présentait à nous", raconte sa mère, Alexandra.

A ce moment-là, la recherche médicale n'en était qu'au stade de la recherche animale. "J'espérais que vers ses 10 ans il se passe quelque chose." Finalement, la recherche avance plus vite que prévu et à c'est à ses 7 ans, qu'Ambre peut bénéficier du premier traitement mis sur le marché. "C'était un grand souffle d'espoir, on a vu l'évolution au niveau de sa motricité, elle a pris plus de forces."

La famille participe maintenant régulièrement au Téléthon dans les Landes. En 2019, Ambre était l'égérie de la campagne de communication officielle. Elle était d'ailleurs sur le plateau de France Télévision aux côté de Nagui et Jean-Paul Roove.

A 9h, ce samedi matin le Téléthon avait déjà récolté 10 100 221 euros au niveau national. Dans les Landes, 41 510 euros ont été récoltés.