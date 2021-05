Ambrières-les-Vallées : le camping du Parc de Vaux a fait le plein de touristes pour l'Ascension

Les touristes ont répondu présent en Mayenne, pour ce long week-end de l'Ascension. Au camping du Parc de Vaux, à Ambrières-les-Vallées, dans le nord du département, la trentaine de logements fixes (chalets et mobil-homes) affichaient complets pendant quatre jour.

"Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé !", se réjouit Véronique Gamain, la propriétaire du camping. "On n'avait pas été complet depuis au moins octobre 2020, quand on a dû fermer pour le deuxième confinement. Ça nous permet de remettre le pied à l'étrier, ça fait plaisir ! C'est notre premier gros week-end, _ça annonce un bon début de saison !_"

Des touristes ravis de leur séjour en Mayenne

Le bilan de ce week-end prolongé est positif pour le camping, qui a vu gonfler un petit peu son chiffre d'affaires, mais aussi pour les touristes. "C'était une grande bouffée d'air, et ça fait du bien !" lance Virginie, venue de Nantes avec sa sœur. Pour Jean-Philippe et sa femme, tous les deux soignants dans l'Orne, ces quatre jours leur ont permis d'ouvrir une parenthèse pour s'échapper de leur quotidien. "On était épuisés, on avait besoin de se reposer", confie Jean-Philippe. "Là, on a pu changer d'air, décompresser... _On est heureux, reposés, et prêts à repartir à fond, la tête dans le guidon !_"

La Pentecôte en ligne de mire

Malgré la fin de ce week-ende de l'Ascension, pas vraiment le temps de se reposer pour Véronique Gamain et son mari, les propriétaires du camping du Parc de Vaux, le téléphone sonne déjà pour des réservations pour le week-end de la Pentecôte. Véronique Gamain répond avec le sourire : "On est très contents de retrouver nos clients !"