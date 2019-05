Ambrières-les-Vallées : une nouvelle supérette dans le centre-bourg

Ambrières-les-Vallées, France

Les habitants d'Ambrières-les-Vallées vont retrouver leur supérette dans le bourg de la commune. L'enseigne Proxi ouvre de nouveau après plusieurs semaines de fermeture. Ce commerce de proximité sera inauguré en présence du maire Guy Ménard, ce mardi à 8h.

Depuis le mois de décembre 2018, il n'y avait plus de supérette dans le cœur de ville, induisant de fait des difficultés de déplacement pour les personnes les plus âgées.

Le nouveau propriétaire souhaite inscrire son magasin Proxi dans une démarche anti-gaspillage avec l'application To Good To Go sur smartphone. Le principe est de récupérer les produits invendus dans un panier surprise, surtout les produits frais à consommer rapidement.