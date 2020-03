Ambulanciers : "Quand on rentre chez nous, on se demande si on ne va pas transmettre le coronavirus"

Ils sont un maillon de la chaîne sanitaire, pourtant certains ambulanciers ont l'impression d'être les grands oubliés de cette épidémie.

"On ne parle pas du tout de notre profession, et pourtant, tout comme les médecins et les infirmiers, on manque de masques et de surblouses. Quand on rentre chez nous, on se demande si on ne va pas transmettre ce virus à notre famille", s'alarme Jean-Pierre Denis, ambulancier dans le sud Sarthe.

A l'arrière des ambulances, il y a de la promiscuité, on est forcément exposés

Car les ambulanciers sont eux aussi en première ligne, lorsqu'ils accompagnent des patients à l'hôpital. "Quand on transporte un malade à l'arrière de l'ambulance, dans ce qu'on appelle la cellule sanitaire, il y a de la promiscuité. On ne peut pas respecter le mètre de distance. On est forcément exposés", explique ce salarié.

Pour trouver des masques, c'est la débrouille

Alors pour trouver des masques le plus souvent c’est le système D, les ambulanciers récupèrent des masques dans leur entourage. "Dans ma famille, on a réussi à retrouver des masques périmés qui datent de 2010", raconte Stéphanie Carreau, ambulancière au Lude.

A la Flèche, le patron des ambulances du Loir se fournit auprès d'entreprises de chantier. "Il faut arrêter de vouloir s'équiper auprès des fournisseurs habituels. On trouve des masques aussi par exemple chez les carrossiers", affirme Paul Moiré.

A ces difficultés matérielles s’ajoutent des difficultés économiques. Depuis le début du confinement, les ambulanciers ont vu leur activité chuter d'environ 70%. Toutes les opérations non urgentes et les consultations de suivi ont été déprogrammées dans les hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire.