Aménagement des épreuves du bac : plusieurs centaines de lycéens manifestent à Limoges

Plusieurs centaines de lycéens, manifestent ce jeudi matin en Haute-Vienne. A Limoges, le cortège grossit au fur et à mesure qu'il passe devant les établissements : Renoir, Gay-Lussac, Suzanne Valadon. Les lycéens se sont également arrêtés devant la préfecture et le Rectorat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces jeunes sont en colère contre les dernières annonces, mercredi soir, du ministre de l'Education Nationale. A un mois et demi des épreuves du baccalauréat, Jean-Michel Blanquer, a annoncé des aménagements de l'examen en raison de la crise sanitaire. Crise sanitaire qui a encore perturbé les cours cette année. "L'épreuve terminale de philosophie continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu", a expliqué le ministre sur France 2. "Il y a beaucoup d'élèves qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et certains ont besoin de l'épreuve pour se rattraper, c'est une chance", a-t-il plaidé.