Aménagements à Mistral : des habitants regrettent de ne pas avoir été consultés par la mairie

"C'est un projet vert, vertical de la mairie de Grenoble. Je suis sidéré et je pèse mes mots. On est loin de ce qui a été proposé initialement lors de la campagne municipale" accuse Bruno, un habitant du quartier des Eaux Claires à Grenoble. Il regrette l'absence de concertation entre les habitants et les élus sur le projet d'aménagement du parvis du Plateau Mistral-Eaux Claires. La mairie veut rajouter des arbres, des tables et des bancs pour apporter "un ilôt de fraîcheur" sur une place bétonnée et où il fait très chaud l'été.

On voudrait qu'on écoute les habitants et surtout les professionnels du Plateau qui ont l'expertise de la situation - Kamel, habitant du quartier Mistral et membre du collectif d'accompagnement du projet

C'est sur des pancartes accrochées aux arbres que certains ont découvert l'arrivée imminente des premiers travaux, au mois de février. Tout de suite, les habitants ont fait savoir leurs désaccords à la mairie. Une première réunion houleuse mercredi 13 janvier puis ce samedi, directement sur place. "L'idée de départ est bonne, mais c'est dans la méthode que ça pèche" explique Mustapha, éducateur au club de foot du quartier. "Evidemment qu'il y a eu des discussions" assure Elisa Martin, première adjointe au maire de Grenoble Eric Piolle.

C'est sur ces pancartes que les habitants ont appris que les travaux allaient commencer dès février. © Radio France - Bastien Thomas

Face à un certain mécontentement, la mairie est revenue sur ses pas. "Quelques arbres ont été enlevés" note Hassen Bouzeghoub, directeur du Plateau et ancien candidat sur la liste d'Olivier Noblecourt aux élections municipales grenobloise. "On est en train de sortir de cette crise. On ne peut pas dire à des gens ce qui est bien pour eux sans leur en parler" poursuit-il.

Il faut maintenir des usages sur cette place mais à l'ombre et avec un peu de fraîcheur l'été, c'est tout - Gilles Namur, adjoint à la mairie chargé de la nature en ville

Avec ce projet, une crainte persiste du côté des habitants. Ils ont peur de ne plus avoir d'espace pour organiser la fête de quartier, installer le marché et toute activité sportive organisée par le Plateau. "Oui on comprend et on veut justement qu'il y ait plus de chose sur cette place. On souhaite seulement que l'été, ce soit à l'ombre sous quelques arbres, c'est tout" note Gille Namur, deuxième adjoint à la mairie de Grenoble en charge de la nature en ville.

Une nouvelle réunion est prévue dans le courant de la semaine pour continuer cette concertation entre élus et habitants.