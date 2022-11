Aménager le Stadium pour attirer plus de grands événements sportifs ? Pourquoi pas pour Kamel Chibli

Toulouse accueille ce dimanche au Stadium le match entre le XV de France et le Japon : la dernière rencontre de la tournée d'automne des Bleus. Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie en charge de la jeunesse et des sports a répondu à nos questions pour l'occasion.

Le XV de France n'était pas venu jouer à Toulouse depuis six ans. Pourquoi les Bleus se font-ils aussi rares dans une ville de rugby comme Toulouse ?

Vous connaissez les infrastructures : malheureusement nous n’avons pas de stade de plus de 40.000 places et ça ne joue pas en notre faveur. Force est de constater que plus de la moitié de l'équipe de France est originaire de la région Occitanie, certains des plus grands joueurs viennent de Toulouse. Ce match contre le Japon à Toulouse, c'était un engagement de la Fédération française de rugby : nous n'aurons pas la chance d'avoir l'équipe de France lors de la Coupe du monde l’an prochain, mais il y avait une volonté de remercier les supporters et le public fan de rugby dans la région en leur proposant un match de préparation du XV de France.

"C'est tout de même triste et un peu frustrant pour cette grande région Occitanie qui compte 400 clubs et 70.000 licenciés de se dire que l'équipe de France ne joue pas chez nous pour ses matchs officiels."

Le Stadium de Toulouse est deux fois et demi moins grand que le Stade de France. Le stade de Lille compte 50.000 places, celui de Lyon 59.000. Est ce qu'il faut construire un stade plus grand à Toulouse ?

Je ne sais pas s'il faut construire, mais il faut se poser les bonnes questions. Si on veut jouer dans la cour des grands, il faut avoir des infrastructures dignes de la cour des grands. Le Matmut Stadium à Bordeaux, c'est un peu plus de 40.000 places. Nice, c'est pas loin de 40.000 places.

Donc effectivement, on peut se poser la question, peut-être pas forcément d'en construire un, mais d'aménager celui existant, pourquoi pas. En tout cas, il ne faut pas qu'on soit rayés de la carte des grands événements sportifs parce que nous n'aurons pas la capacité d'accueillir suffisamment de public dans un stade.

L'interview complète de Kamel Chibli est à voir en vidéo ci-dessus.