La chapelle de Cauquigny à Amfreville a un nouveau vitrail. Inauguré le 2 juin, avant les 78èmes commémorations du Débarquement, il rend hommage à Ignatius Maternowski, un aumônier et soldat américain tué le jour du Débarquement à Picauville.

Amfreville : un vitrail en hommage à un aumônier et soldat américain tué le 6 juin 1944

A quelques jours du 78ème anniversaire du Débarquement, un nouveau vitrail a été inauguré à la chapelle de Cauquigny, à Amfreville, près de Sainte-Mère-Eglise. Il est dédié à Ignatius Maternowski, aumônier et soldat américain, tué le 6 juin 1944 à Picauville alors qu'il venait en aide à des blessés. Ce vitrail honore la mémoire du premier religieux tué le jour du Débarquement.

Le père Mc Curry a rendu hommage à Ignatius Maternowski, aumônier américain du 508ème régiment d'infanterie parachutiste. "Le 6 juin 1944, il accompagna les braves jeunes hommes de son régiment alors qu'ils étaient parachutés dans les villages normands. Le père Ignatius Maternowski a versé son sang ici, sur le sol de la Normandie, quelques heures après son arrivée", explique-t-il.

Des symboles en référence à la religion, à l'armée et au monde médical

Il a été tué par les Allemands alors qu'il venait en aide à des blessés. Sur le vitrail, le père Maternowski porte un habit religieux mais il tient aussi dans la main, un uniforme militaire.

Ce vitrail a été réalisé par Joe Beyer, un artiste américain. © Radio France - Aurore Richard

"On retrouve tous les symboles du père Franciscain mais aussi tous les symboles qui le protégeaient par la Convention de Genève, que ce soit la croix de prêtre sur le casque ou son brassard de la Croix Rouge. Ils faisaient de lui un non-combattant et ils auraient dû le protéger. Il n'aurait pas dû être abattu comme il l'a été", décrit Eric Labourdette, le président de l'association US Normandy.

On voit aussi sur le vitrail une vierge noire en référence aux origines polonaises de l'aumônier. Désormais, l'association US Normandy attend une réponse à la demande de canonisation du père Maternowski.