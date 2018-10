Besançon, France

Le dossier de l'affaire d'amiante au CHU de Besançon est donc loin d'être clos. Le CHU a formé un pourvoi un cassation mercredi 24 octobre.

à lire Amiante au CHU de Besançon : jugement confirmé en appel

L'avocat du CHU Pierre-Yves Fouré a confirmé l'information ce vendredi à France Bleu Besançon. Ni le CHU, ni son avocat n'ont souhaité faire davantage de commentaires à ce sujet.

En première et en deuxième instance, la justice avait reconnu le CHU de Besançon coupable de "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", pour avoir sciemment exposé des salariés à l'amiante.

Il est reproché à la direction de l'hôpital d'avoir exposé à l'amiante entre 2009 et 2013 des personnels du CHU. Ces salariés, membre des services techniques et de maintenance n'étaient pas formés et n'avaient reçu aucune information au sujet des risques liés à l'amiante.