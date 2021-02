Amiante : le fonds d'indemnisation des victimes en voie de disparition ?

Le gouvernement veut fusionner le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), avec celui qui concerne les accidents médicaux (ONIAM). Le premier fonctionne bien, le second est à la dérive. Une volonté de rendre moins visibles les victimes de l'amiante, pour les associations et les élus.

Le FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) verse environ 300 millions d’euros d’indemnisation par an. Et il le fait avec des délais d'instruction des dossiers bien en deçà de quatre mois, quand la loi en prévoit six, maximum.

Un fonds qui fonctionne bien

Il n'y a donc pas de raison de faire disparaître ce fonds, pour Christian Hutin, député du Dunkerquois, où vivent de très nombreuses victimes de l’amiante : "Un dossier FIVA doit être étayé, ça prend du temps, mais là ça fonctionnait bien, avec un organisme qui était cogéré par l'Etat, différents partenaires et puis les syndicats. Et il était d'une efficacité réelle depuis quelques années. Là, cela va être complètement différent."

Les dossiers vont être noyés dans la masse, alors qu'il y a des rapports de la Cour des comptes qui disent que l'ONIAM ne fonctionne pas du tout.

Président de l’Association régionale des victimes de l’amiante, Pierre Pluta était de ceux qui ont participé à la création du FIVA, alors la menace de le voir disparaître le choque… mais ne le surprend qu’à moitié : "On essaie de faire en sorte qu'on ne parle plus de ce scandale sanitaire. Les victimes de l'amiante deviennent inexistantes."

Faire en sorte que le fonctionnement du FIVA soit perturbé par la fusion, ça doit arranger beaucoup de monde, j'ai l'impression !

Alors que la page de l’amiante est loin d’être tournée, après 20 ans d’existence le FIVA reçoit encore plus de 18.000 demandes d’indemnisation, par an. Et les victimes présentent des pathologies toujours très graves, cancers, mésothéliomes et plaques pleurales, notamment.