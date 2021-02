Amiante : les ex-salariés de La Halle à Issoudun toujours dans le flou

Les anciens salariés de La Halle à Issoudun vont devoir encore faire preuve de patience. 243 personnes se battent depuis plusieurs mois pour faire reconnaître un préjudice d'anxiété car elles ont été exposées à l'amiante. Ce mardi 2 février, une audience avait lieu au tribunal correctionnel de Châteauroux. Aucune décision n'a été prise : la direction de la Halle a demandé de nouvelles pièces justificatives, notamment prouvant la présence des salariés sur le site d'Issoudun. "Ça nous agace un peu. C'est la politique de La Halle. Repousser jusqu'à épuisement mais on ne lâchera pas", réagit Patrice Sénéchal. "La première expertise qui a été faite en 2010 signalait la présence d'amiante dans les dalles et les plafonds. La direction n'aurait pas dû ordonner des travaux", ajoute-t-il.

Les inquiétudes des anciens salariés pour leur santé

Une nouvelle audience aura lieu le 30 mars. Et le jugement ne sera pas rendu avant le 17 octobre. C'est donc un dossier qui s'éternise. Une situation pas facile à vivre pour les anciens salariés, qui expriment leurs craintes pour leur santé. "Certains ont des problèmes de santé. Est-ce que c'est lié à ça ? On se pose des questions", souligne Sylvie, qui a travaillé 35 ans sur le site d'Issoudun. "Qui nous dit qu'on n'aura pas des séquelles et des maladies dans dix ans ? C'est ça l'angoisse et l'inquiétude. Alors on espère que ça va aboutir. On veut être indemnisé pour tout ce qu'on a subi", détaille-t-elle.

D'autant que cette affaire se déroule alors que les 287 salariés du dépôt logistique d'Issoudun ont été licenciés. "Ça rajoute du stress au stress. Et on sait que ça peut favoriser certaines maladies", rappelle Thierry.