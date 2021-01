Amidon 89 : une association icaunaise tournée vers l'avenir

L' association Amidon 89 à Auxerre continue à fonctionner plutôt bien malgré la crise sanitaire. Elle aide une quarantaine de personnes par an à se réinsérer par le travail, grâce à une activité de repassage et de couture. " Le premier confinement a été compliqué à gérer" explique son président Guy Paris, "compliqué mais pas catastrophique", précise t-il, "pour le deuxième confinement, comme nous somme assimilés a une activité de Pressing, nous avons pu continuer à travailler".

Les salariés de l'association doivent tout de même appliquer certaines mesures qui rendent le travail moins facile."Les délais se sont allongés pour satisfaire nos clients" détaille Guy Paris " Il faut confiner les panières à linge 24 heures quand elles arrivent, et 24 heures avant de les rendre".

Un renouvellement de ses machines l'an prochain

Pour que l'association puisse travailler de façon satisfaisante, elle fait en sorte de renouveler le plus régulièrement possible ses machines. Un renouvellement qui coûte cher. Il faut donc faire la chasse aux subventions et aux mécènes. "L'année prochaine , nous renouvellerons une bonne partie des machines, une dizaine , et avant nous allons tester une machine professionnelle qui coûte prés de 6000 euros " se félicite le président de l'association " et nous pouvons le faire grâce à l'association de prévoyance "Santé".

Des masques vendus en ligne

A coté du repassage du linge de ses adhérents, Amidon 89 développe aussi une activité de couture . L'association s'est mise à fabriquer des masques en tissu lors du premier confinement. Ils sont commercialisés avec d'autres objets sur la plateforme de circuits courts Locavor.