Amiens : 160 personnes réunies devant la gare pour dire non à l'extrême-droite

Des rassemblements ont été organisés un peu partout en France, ce samedi, pour dire non à la présence de l'extrême-droite au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Un président sortant clivant pour les électeurs de gauche dont certains hésitent encore sur leur choix dimanche prochain. À Amiens, 160 personnes se sont mobilisées place de la gare selon des chiffres de la police nationale.

"En 2017, je n'avais pas pu voter. C'est ma première élection présidentielle. Marine Le Pen, ça veut dire plus de pouvoir aux policiers, retourner dans le passé pour le droit des femmes. On a déjà les exemples du Brésil, de la Pologne et d'autres pays en Europe de l'Est. C'est juste légitimer la violences sur les personnes racisées, LGBT ou handicapées", explique Jade, une étudiante a amiénoise de 20 ans.

"La politique que veut mener le Rassemblement national, leur manière de faire de la politique et leur vision de la société, pour moi c'est une manière d'enterrer la République et la démocratie", dit Vincent, 46 ans et assez inquiet pour le second tour. "La faible mobilisation est révélatrice d'une libéralisation de la parole xénophobe et on est loin des manifestations de 2002 quand Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour. C'était vraiment une surprise", se souvient-il.

"Les responsables du Rassemblement national ne se disent plus racistes, plus d'extrême-droite mais il flirtent jours avec la limite et on sait très bien à qui on a en face" — Vincent, 46 ans

Le choix sera donc très facile à faire pour Vincent dimanche prochain. Jade, 20 ans, a fait le même. "Je crois que je vais mettre un bulletin Macron même si ça me fait très mal parce que je ne suis pas du tout d'accord avec sa politique, notamment sur l'université. Mais je me battrai pour faire en sorte que l'extrême-droite n'accède pas au pouvoir", termine la jeune amiénoise.