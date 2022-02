Amiens : 250 Samariens réunis lors d'un rassemblement en soutien au peuple ukrainien

Deux mobilisations en soutien au peuple ukrainien ont rassemblé respectivement moins d'une centaine de personne à Abbeville et entre 200 et 250 manifestants à Amiens samedi 26 février.

Entre 200 et 250 personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel de ville d'Amiens samedi 27 février vers 17 heures en soutien au peuple ukrainien. Le matin, à Abbeville, un peu moins d'une centaine de personne s'est réunie vers 11 heures. Deux mobilisations à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme et Réseau éducation sans frontière ainsi que CGT de la Somme, FO de la Somme, le Parti Socialiste, Les élus municipaux « d’Amiens c’est le Tien », l’UNEF, l’Université Populaire d’Amiens, l’Union syndicale des retraités de Solidaires de la Somme.

"Mes parents sont obligés de descendre à la cave dès qu'ils entendent les sirènes"

Parmi les manifestants, Yuriy Petrenko, est venu "crier haut et fort" qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais d'un "conflit mondial". L'ancien joueur de l'équipe nationale d'Ukraine et actuel entraîneur de l'Amiens Picardie Handball réclame une réaction rapide de la part de l'Union européenne. "Pendant que nous parlons, il y a des gens là bas qui meurent dans la rue". Il évoque notamment ses parents "qui doivent descendre à la cave dès qu'ils entendent des sirènes". Il demande aux Occidentaux, un renfort militaire afin que les Ukrainiens puissent continuer de se défendre et résister à l'armée russe.

Yuriy Petrenko, entraîneur de l'Amiens Picardie Handball, dont les parents sont toujours en Ukraine Copier

Dans la foule, de nombreux Samariens venus des quatre coins de la Somme sont également réclamer la paix. Isabelle, a emmené sa fille et son fils. "Les enfants en parlent à l'école. On ne peut pas faire grand chose si ce n'est se rassembler et faire front contre la folie de Poutine", témoigne l'Amiénoise. Pascal Dacheux, est également présent pour dénoncer l'attitude du chef du Kremlin. "Poutine a déjà prouvé comment il pouvait réprimer les opposants, en empoisonnant, en tuant des journalistes et maintenant voilà, il y a une agression inacceptable de l'Ukraine. (...) On ne peut pas rester chez soi. Les Ukrainiens se battent pour nous". Pour l'ancien élu écologiste, il faut envoyer des armes à l'Ukraine. Au niveau local, la maire d'Amiens, a assuré que le soutien à l'Ukraine serait évoqué au prochain conseil municipal jeudi 3 mars, lors des vœux.