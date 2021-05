Amiens : après huit jours de grève de la faim, Guy de La Motte Saint-Pierre, 74 ans, commence à "être fatigué"

France Bleu Picardie vous en parlait la semaine dernière : le début de la grève de la faim de Guy de La Motte Saint-Pierre. Ce retraité amiénois de 74 ans s'est lancé dans cette mobilisation pour obtenir la régularisation de deux jeunes Guinéens, Boubacar et Sidiki, qu'il considère comme ses fils. Tous deux sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Huit jours après avoir débuté sa grève de la faim, le retraité s'est installé dans le garage attenant à sa maison, située tout près de la gare d'Amiens.

"J'irai jusqu'au bout !", dit le retraité

Et il y reçoit en quasi permanence des visites de ses soutiens et amis, qui lui apportent des bouillons de légumes ou des boissons chaudes, seules choses qu'il s'autorise à avaler. "On reçoit ici tellement d'affection, de solidarité... C'est dingue cette solidarité ! Mon moral monte d'un étage tous les jours", sourit le septuagénaire. Si le moral est bon, la santé physique commence à défaillir - d'autant que Guy de La Motte Saint-Pierre a eu des soucis de santé l'année dernière ; son médecin passe le voir tous les jours pour faire un bilan : "On se sent un peu cotonneux, mais il n'y a pas de douleur, relativise le retraité. En tout cas, je vais aller au bout : je n'envisage pas d'abandonner tant que tout ne sera pas résolu !"

"Je le sens en danger, je pense à son décès", redoute un soutien de Guy

Cela force le respect de Sidiki, 30 ans. Il est l'un des deux jeunes Guinéens pour qui le retraité a commencé sa grève de la faim. Le jeune homme considère Guy comme un père : "Tout ce qu'il fait depuis le début, c'est inoubliable. On l'aime autant qu'il nous aime. Mais on est très inquiets pour sa santé, qui se dégrade de jour en jour", indique le jeune homme.

Et les amis de Guy de La Motte Saint-Pierre sont très inquiets également : "Je le sens en danger : derrière son enthousiasme et sa joie de vivre, je crains le pire. Je pense à son décès, redoute Guy, un ami du retraité en grève de la faim. Il faut que la préfecture réagisse impérativement, que les gens puissent montrer qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont un coeur, sortir de la politique."

Même constat d'Isabelle, une amie de Guy, qui dénonce aussi cette absence de retour de la préfecture : "Il n'y a pas de réponse sur cette question de vie ou de mort désormais, à savoir sur la vie de Guy, mais aussi celle de Boubacar et Sidiki". Les deux jeunes Guinéens, âgés de 18 et 30 ans, ont reçu leur OQTF à l'automne 2020.

Mise à jour 20h : Contactée par France Bleu Picardie ce mercredi 5 mai, la préfecture de la Somme indique que les interlocuteurs privilégiés dans ce dossier sont désormais un groupe d'étudiants de l'Université Picardie Jules Verne, qui ont contacté la préfecture pour faire avancer les dossiers de régularisation de Boubacar et Sidiki, dont l'un a besoin d'être complété pour être étudié. Ce groupe d'étudiants est "dans une démarche constructive", indique la préfecture, alors que la préfecture regrette "des propos injurieux" dans un courrier envoyé par Guy de La Motte Saint-Pierre. Une rencontre a eu lieu entre la Préfète et le retraité la semaine du 3 mai, aucune autre n'est programmée pour l'instant.