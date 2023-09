Amiens : après les émeutes, le club de boxe incendié trouve refuge dans un dojo mais évince un club de judo

C'est une conséquence indirecte des violences urbaines qui ont secoué Amiens après la mort de Nahel par un tir de policier à la fin du mois de juin dernier. En cette rentrée scolaire, les cours de judo dispensés par l'un des clubs de la ville, Amiens judo santé solidarité (AJSS) , n'ont pas repris dans le dojo Émile Moiroud, dans le quartier d'Étouvie. La raison ? L'utilisation du gymnase a été confiée par la métropole d'Amiens à l'ASC boxe française (ASCBF) car le club, qui existe depuis 40 ans, n'avait plus de local. Ce dernier a été complètement détruit dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, brûlé par des émeutiers .

ⓘ Publicité

Un ring de boxe à la place des tatamis

Aujourd'hui, la salle n'a plus du tout l'air d'un dojo, seul reste le nom. Les tatamis de judo ont été retirés et empilés dans un coin de la salle, qui est attenante à l'ancien local de l'ASCBF. Un ring est désormais monté et démonté au gré des cours de boxe, pour permettre aux scolaires qui utilisaient déjà le dojo l'an dernier de continuer à l'utiliser en parallèle.

De son côté, l'AJSS a toujours accès au dojo régional d'Amiens, où se concentre 80 % des cours qu'elle propose. Sauf que pour le club, qui a la particularité de proposer du sport adapté aux personnes handicapées, les créneaux d'entraînement dans le quartier d'Étouvie sont très importants. D'abord parce que la trentaine d'enfants qui y participent, sur 120 licenciés au total, n'a pas les moyens de se rendre au dojo régional.

"Dans le quartier, nos licenciés sont issus de familles qui ne sont pas privilégiées, qui sont peu mobiles. On a aussi des enfants handicapés, des autistes, quelques enfants très énergiques, disons, qu'on arrive à canaliser par le judo, qu'on arrive à intéresser à notre sport. Ces enfants là n'ont pas la possibilité d'aller plus loin que leur quartier. Il n'y a pas de bus qui fait la jonction entre ce dojo et le dojo régional", détaille Denis Reymann, trésorier et vice-président de l'AJSS. Il s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles des enfants qui étaient inscrits au club l'an dernier : "J'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi. Ils n'ont plus rien le samedi après-midi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?".

À la recherche d'une autre salle dans le quartier

"Ce qu'on regrette le plus, c'est de laisser des enfants qui ont commencé depuis cinq ou six ans à s'intéresser au judo, qui sont de plus en plus performants. Ça nous fait très mal de les abandonner du jour au lendemain comme ça", ajoute le responsable du club. Selon lui, sans salle de judo dans le quartier d'Étouvie, l'AJSS "va perdre 35 inscriptions. Ça fait quand même beaucoup quand on sait que l'adhésion coûte 150 €". Son autre crainte est liée à la suppression du créneau de cours du jeudi soir, consacré à la compétition. "Puisqu'on n'a plus d'horaires pour les entraîner, on ne peut plus se présenter dans des compétitions. Or, un club qui n'a pas de résultats en compétition n'existe pas".

Denis Reymann, vice-président de l'AJSS, s'attriste de ne pas pouvoir accueillir les 30 enfants du quartier d'Étouvie licenciés dans son club. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Le club de judo voudrait trouver une autre salle au sein du quartier. "Que ce soit dans une école, un collège, un centre de loisirs", peu importe, tant que c'est à proximité et qu'ils peuvent y mettre des tatamis. Pour l'instant, la métropole d'Amiens a seulement proposé des créneaux supplémentaires dans l'autre dojo, que l'association a acceptés, selon Guillaume Duflot, le vice-président d'Amiens Métropole en charge des sports.

"Face à ce type de situation, on essaie que tous les clubs soient solidaires entre eux, avance l'élu en faisant référence à l'incendie de la salle de boxe. D'ailleurs, dans l'acronyme du club de judo il y a le "S" de solidarité. J'attends que chacun fasse un petit effort parce que sinon on ne peut pas arriver à satisfaire tout le monde." Guillaume Duflot évoque tout de même la piste d'un système pour conduire les enfants d'Étouvie jusqu'au dojo régional. Il dit aussi qu'un local pourrait être trouvé dans le quartier.