Amiens : composez des sacs solidaires pour aider les sans-abris à supporter la chaleur pendant l'été

Si vous avez des lunettes de soleil ou une casquette qui traînent et dont vous ne vous servez plus, ne les jetez pas ! L'opération Maraudes Citoyennes Amiénoises vient d'être lancée à Amiens, jusqu'à la fin du mois de juin : des sacs solidaires pour aider les sans abris. Une opération similaire avait eu lieu à Noël, cette fois les sacs seront distribués tout au long de l'été.

"L'été dernier, beaucoup de SDF nous ont confié souffrir davantage de la chaleur que du froid, explique Fabrice Catoire, le président de l'association qui organise ces maraudes. Le froid, on peut s'en protéger, avec de bons vêtements, un bon duvet ou en se mettant bien à l'abris. Alors que quand il fait chaud, il n'y a absolument aucun moyen de s'en protéger. Pour nous qui avons des domiciles, c'est facile : on change de vêtements, on prend une douche, voire on a la climatisation, il y a toujours un moyen de se rafraîchir. Pour eux, c'est la chaleur 24 heures sur 24, pendant des jours ou des semaines."

Que mettre dans le sac solidaire ?

Un objet pour se protéger de la chaleur : casquette, lunettes de soleil, brumisateur, crème solaire ou claquettes, par exemple. Pas besoin d'acheter, vous pouvez recycler ce dont vous ne vous servez plus, tant que l'objet est propre et en bon état.

Un objet d'hygiène : dentifrice, déodorant, lingettes, savon ou encore protections féminines. "Pensez à indiquer s'il s'agit d'un sac pour un homme ou une femme", précise Fabrice Catoire.

Un loisir ou un jeu : jeu de carte, jeu de dames, mots croisés. "Pas de jeux à gratter ni d'argent, cela nous a créé des problèmes", demande le président de l'association.

Un petit quelque chose à manger ou à boire : "Pas de boisson alcoolisée", demande-t-il encore, et attention à la date de péremption. Les sacs seront distribués tout au long de l'été. On évite donc aussi le chocolat, qui pourrait fondre.

Un mot réconfortant ou un dessin d'enfants. "Cela avait beaucoup ému les gens de la rue de voir que des gens avaient une pensée pour eux et la coucher par écrit, surtout lorsque cela vient d'enfants".

Où déposer mon sac solidaire ?

Cinq commerces sont partenaires à Amiens, pour récolter les sacs solidaires.

Le Sombrero Café, 29 place Vogel à Amiens

Le centre de contrôle technique Easy Contrôle, 4 Rue Fra Angelico à Amiens

La boulangerie Le Coq, 78 avenue Jean Jaures à Salouel

Le salon de coiffure Athipic Beauté, 20 rue St Leu à Amiens

L'épicerie Day by Day, 25 rue du général Leclerc à Amiens