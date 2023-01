Amiens : découvrez le palmarès des prénoms les plus donnés en 2022

Ils et elles s'appellent Raphaël, Maël, Anna et Ambre, et auront 18 ans en 2040. La mairie d'Amiens a dévoilé les prénoms les plus portés parmi les 4607 nouveau-nés amiénois de 2022.

Du côté des 2276 filles nées en 2022, Anna (aussi dans les orthographes Ana, Hana, Hanna, Hannah) parade en première position, puisque que le prénom a été donné 41 fois. Les petites Ambre viennent en deuxième (prénom donné 32 fois), et les Victoire et Mia sont troisième ex-aequo (prénoms donnés 29 fois chacun).

Chez les 2331 garçons, c'est les Raphaël qui ont la côte puisque le prénom a été donné 46 fois. Viennent ensuite les petits Maël (40 nouveau-nés), puis Gabriel, Léo et Sasha (donnés chacun 39 fois).

Sur l'ensemble de la France, le top 3 est Jade, Emma et Louise chez les filles (Mia arrive en 4ème position), et Léo, Gabriel et Raphaël chez les garçons, d'après le classement donné par l'ouvrage L'Officiel des Prénoms de Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly-Perrin, établi à partir de données de l'Insee.