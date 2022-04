Amiens : des commerçants du centre-ville râlent contre la réderie qui tombe le week-end de Pâques

"Ça fait deux ans que l'on n'a pas fait la réderie, c'est bon de le refaire mais la date est mal choisie", insiste Stéphane Bisson, pâtissier-chocolatier sur la rue de Metz à Amiens. Lui et d'autres collègues commerçants du secteur des Halles ont du mal à comprendre pourquoi la réderie a été organisée ce week-end du 17 avril, le moment des fêtes de Pâques et où ils travaillent très bien.

Il faut comprendre que ce dimanche, tout le centre-ville amiénois sera interdit d'accès aux voitures. Et donc cela représente une perte de clients pour les commerçants. "On a manque à gagner ce jour là. Le dimanche de Pâques on fait toujours un gros chiffre. On aurait pu se concerter pour repousser la date, du moment que ce soit un week-end où il fait beau, la réderie ça marche", termine ce chocolatier amiénois. Des commerçants des Halles du Beffroi ont aussi fait état de leur mécontentement. Et pour minimiser les pertes, ils ont préféré fermer le rideau ce dimanche.

"Pâques, c'est aussi lundi"

Guillaume Héripré, volailler également situé rue de Metz, face au Beffroi, voit lui plutôt le côté positif de la réderie. "Aujourd'hui, les gens s'adaptent. Et puis, on a aussi tendance a oublié que Pâques, c'est dimanche, mais c'est aussi lundi. La réderie ça fait donc plein de clients potentiels qui vont passer devant nos boutiques. Et moi, j'ai hâte de montrer ce que je sais faire aux gens qui vont passer devant moi", explique-t-il.

"On est fermé pas parce qu'on ne nous a pas proposé d'ouvrir mais parce que les gens ne viendront pas et ne pourront pas garer à proximité des Halles" — François, poissonnier aux Halles du Beffroi depuis 14 ans

Sur la question de la date, Guillaume Héripré, dont le père est le président de l'association des commerçants du quartier des Halles et organisateur de la réderie, avoue que le moment est peut-être mal choisi, mais il n'y avait pas d'autre choix. "On est entre deux tours d'élection et après c'est le 1er et le 8 mai", conclut-il, impatient de voir défiler les chineurs dans les rues du centre-ville d'Amiens.