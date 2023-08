Amiens : des enfants scolarisés dans les écoles de la ville sont à la rue avec leur famille

A Amiens, une vingtaine de familles étrangères sont à la rue où le seront d'ici le lundi 7 aout. Parmi elles, 41 enfants, qui sont scolarisés à Amiens et dans les villes limitrophes. C'est le signal d'alerte que lance le Réseau d'éducation sans frontières (RESF), qui aide habituellement ces familles à mener leurs demandes d'asile ou de titre de séjour.

Les premières de ces familles qui ont alerté RESF ont été expulsées le 19 juillet de leur Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Elle font partie d'une "centaine de personnes qui n’ont pas de titre de séjour, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement, et qui sont pour la plupart sous obligation de quitter le territoire français (OQTF)" explique la préfecture de la Somme.

Tout le monde sera à la rue jeudi 2 aout

Le Samu Social (115), dispositif d'urgence qui dépend également de la préfecture, indique ne pas avoir les moyens d'héberger ces familles. Le 115 "procède régulièrement à des évaluations" selon la préfecture, et "peut être amené à proposer une mise à l’abri temporaire dans ce dispositif selon leur situation et en fonction des places disponibles".

L'association RESF héberge depuis le 20 juillet neuf familles, dont 17 enfants, dans une auberge de jeunesse. Mais ce jeudi 2 aout, elles seront à la rue. © Radio France - Martin Duffaut

De fait, une grande partie de ces familles dorment à la rue. Seules neuf familles, dont 17 enfants, ont pu être logées depuis le 20 juillet par l'association RESF. Ses bénévoles se sont mobilisés pour récolter via une cagnotte 4000 euros en urgence pour payer une auberge de jeunesse à Amiens. Mais après deux semaines, cet argent est épuisé, et tout le monde sera à la rue ce jeudi 2 aout. Il s'agit pour beaucoup de femmes seules avec enfants que l'association a jugées particulièrement vulnérables.

"C'est le travail de l'Etat de protéger ces enfants"

"Nous n'avons plus d'argent" fulmine Didier Cottrelle, l'un des bénévoles de l'association "et de toutes façons, c'est le travail de l'Etat de protéger ces enfants et leurs parents, pas le notre". "Là, nous avons considéré qu'il fallait les mettre à l'abri car cette absence de politique publique pour les protéger nous a scandalisés" continue-t-il, "mais maintenant les pouvoirs publics, et notamment le préfet de la Somme, doivent prendre leurs responsabilités". La France est en effet signataire depuis 1990 de la Convention internationale des droits de l'enfance depuis 1990. Elle s'est donc engagée à prodiguer à chaque enfant un niveau de vie suffisant pour permettre son développement, et ce sans distinction de nationalité.

Didier Cottrelle, du Réseau d'éducation sans frontières (RESF), a écrit plusieurs lettres à la préfecture de la Somme pour alerter sur la situation. © Radio France - Martin Duffaut

L'association est notamment en contact avec les professeurs et la direction des établissements scolaires qui doivent accueillir les enfants à la rentrée scolaire. "Même en vacances, ils sont paniqués par ce qui arrive à leurs élèves" décrit Didier Cottrelle, "ils se rendent compte que ces enfants qu'ils connaissent et avec qui ils sont censé passer toute l'année sont à la rue".

Deux solutions proposées : le retour ou la rue

La seule solution d'hébergement qui est aujourd’hui proposée par la préfecture à ces familles est le Centre de préparation au retour de Péronne, un dispositif d'incitation au retour dans leur pays d'origine. Beaucoup de ces familles ont vu leurs demandes d'asile refusées, et sont donc visées par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Mais chacune pour des raisons différentes, elles n'envisagent pas un retour dans leur pays d'origine (écouter l'histoire d'Hedda et sa famille en fin d'article), et certaines entendent demander un titre de séjour en tant que parent d'enfant scolarisé.

Difficulté supplémentaire, pour réaliser une demande de titre de séjour, il faut disposer d'une adresse de résidence effective et permanente sur le territoire français. "Certaines préfectures acceptent que les personnes à la rue soient domiciliées au CCAS (Centre communal d'aide sociale) de leur ville de résidence" explique Didier Cottrelle, de RESF, mais ce n'est pas le cas dans la Somme.

