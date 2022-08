Amiens : des enfants ukrainiens en vacances au bord de la mer grâce au Lions Club

Le Lions Club des Hauts-de-France a offert un séjour à la mer pour une quarantaine d'enfants ukrainiens de la région. Sept enfants sont partis d'Amiens ce lundi 15 août pour Samer, près de Boulogne. Au programme parc d'attractions, aquarium et plage pendant cinq jours.

Une quarantaine d'enfants ukrainiens réfugiés dans les Hauts-de-France partent à la mer cette semaine. Sept d'entre eux sont partis d'Amiens ce lundi 15 août. Ils vont profiter d'un séjour à Samer près de Boulogne, financé par le Lions Club.

Aquarium, parc d'attraction, centre équestre au programme

Devant la mairie d'Amiens, il n'est pas encore 10 heures qu'un petit groupe s'est formé. Les valises sont bouclées, certains enfants ont déjà les lunettes de soleil sur le nez. Le temps de faire un dernier bisou à leurs parents et c'est parti pour une semaine à la mer. Ils vont à Samer, près de Boulogne pour cinq jours. Le programme est chargé, complet, tout est fait pour qu'ils puissent se changer les idées.

"On les amène au Touquet. Ils vont à Bagatelle. Ils vont visiter Nausicaa. Ils vont visiter un centre équestre. Ils sont occupés à plein temps" détaille Patrice Hubault, past-gouverneur, c'est-à-dire l'un des responsables, du district des Hauts-de-France pour le Lions Club. L'association finance le séjour, il faut compter environ 400 euros par enfants.

Un séjour important pour se changer les idées

Sur le visage des sept enfants ukrainiens qui partent d'Amiens s'affichent de grands sourires. Daniela a hâte d'arriver, elle est impatiente de découvrir le parc d'attraction, et de rencontrer les autres enfants. En effet, sur place ils seront une quarantaine d'enfants ukrainiens. Il y a également une trentaine d'enfants français issus de familles modestes. Barbara, elle, a déjà visité Paris, Beauvais et Fort-Mahon, "c'est très important, ça compte, pour se changer les idées" explique-t-elle dans sa langue maternelle.

Dans le séjour il y a également les deux filles de Surgiy. Pour ce papa ce séjour est un moment important pour se changer les idées mais aussi s'intégrer. La famille est arrivée au début du conflit depuis Karkhiv dans l'est de l'Ukraine : _"On les a inscrites à l'école en France. Ça aide beaucoup à surmonter ces mois de mauvaise situation. Nous, on est très contents. Elle va pouvoir sortir seule avec les autres enfants, sans les parents. Ça fait plaisir" c_onfie-t-il.