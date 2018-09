Des habitants d'Amiens Nord bloquent l'entrée de l'Atrium où se situe la mairie annexe, depuis ce mercredi. Ils s'estiment abandonnés par la ville et demandent des logements et des emplois, des formations.

Amiens, France

Ils expliquent que leur mouvement est "spontané" pour exprimer un "ras-le-bol". Une quinzaine d'habitants d'Amiens Nord, étaient encore rassemblés ce jeudi en fin d'après-midi devant l'Atrium, avenue de la Paix, où se situe la mairie annexe d'Amiens. Un mouvement commencé ce mercredi.

Ils demandent des logements, des emplois, des formations. Ils disent se sentir abandonnés et que le maire d'Amiens, Brigitte Fouré, ne tient pas ses promesses de campagne. Ces habitants ne comprennent pas pourquoi ils n'obtiennent pas de contrat alors que Shopping Promenade a ouvert il y a un an et qu'il y a d'autres chantiers en cours dans le quartier.

Un rendez-vous proposé à l'hôtel de ville

Le maire Brigitte Fouré dit qu'il est faux de penser qu'avec Shopping Promenade, 30% des salariés devaient être issus d'Amiens Nord. Selon elle, le pourcentage est de 5% d'habitants des quartiers "politique de la ville". Elle et le président d'Amiens Métropole, Alain Gest, proposent de rencontrer une délégation ce lundi matin à l'hôtel de ville. A cette occasion, elle compte expliquer cela aux habitants.