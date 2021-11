Emmanuel Macron à Amiens : "Il faut que les actes suivent les paroles", estiment les sages-femmes reçues

Plus d'une vingtaine de sages-femmes de la maternité Pauchet voulait interpeller Emmanuel Macron ce lundi 22 novembre lors de sa venue à Amiens. Leur établissement est fermé depuis le jeudi 18 novembre. La direction estime que la sécurité des patientes n'est pas assurée à cause de la grève du personnel depuis fin octobre. Ce personnel dénonce des conditions de travail difficiles.

Finalement, ces sages-femmes n'ont pas vu le chef de l'Etat, il n'est pas passé devant le rectorat de l'Académie d'Amiens où elles étaient postées. Une délégation en revanche a pu rencontrer Emmanuel Macron à la halle Freyssinet. Cécile Marton, sage-femme à Pauchet en faisait partie et cette entrevue lui redonne un peu d'espoir.

"On est venues lui faire part du grand problème d'effectif que l'on rencontre et d'ailleurs, M. Macron a semblé le découvrir donc il a été intéressé par ce problème. C'était cet enjeu que l'on voulait lui montrer, la réalité de ce que l'on vit dans les maternités au plus proche des patientes et les catastrophes auxquelles on doit faire face", décrit Cécile Marton.

Nous sommes plutôt satisfaites de cette écoute

"Il a bien compris que l'enjeu était quand même plurifactoriel. Il y a derrière des enjeux de statut et de salaire qui seront à associer à cette démarche puisqu'il faut rendre la profession suffisamment attractive pour que les sages-femmes continuent d'avoir envie d'exercer ce métier. Nous sommes donc plutôt satisfaites de cette écoute, maintenant il faut que les actes suivent les paroles", estime cette sage-femme.

Les sages-femmes de la maternité Pauchet ont aussi pu s'entretenir avec leur direction ce lundi 22 novembre.