Il y a foule à Amiens pour la sortie du jeu vidéo "Zelda : Tears of the Kingdom"

C'est sans doute le jeu vidéo le plus attendu de ce début 2023. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" sort ce vendredi sur Nintendo Switch. Ce dernier opus de la série, dont le premier jeu est sorti en 1986, est la suite de "Breath of the Wild, sorti en 2017 et vendu à 29 millions d'exemplaires. Avant même l'ouverture, ils étaient plusieurs dizaines à patienter ce vendredi matin devant la Fnac d'Amiens. "Il n'y en aura plus à midi", confie un vendeur.

Cette affluence était attendue dans les différents magasins et grandes surfaces. "Ca va être une journée très chargée en commandes", confie Guillaume Haleine, responsable adjoint du Gamecash en centre-ville d'Amiens. "Tous les gens vont se ruer dans le magasin. C'est une sortie très attendue depuis déjà plusieurs mois. On a des précommandes depuis, je dirais au moins janvier, voire décembre avec les grosses annonces."

Un jeu qui parle à plusieurs générations

Si le jeu devrait rencontrer un tel succès (350 000 boites disponibles le jour de la sortie selon la Fnac), c'est qu'il arrive à dépasser les générations. "Cela plaît aussi bien aux nouveaux joueurs qui veulent découvrir le monde ouvert ou la switch que aux plus anciens qui les ont découvert sur Game Boy, Super Nintendo et toutes les plateformes où il y a pu y avoir un Zelda jusque là. On est l'opposé de la niche, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde", poursuit Guillaume Haleine. "Le gros de nos commandes, ce sont des personnes plus âgées que ce qu'on penserait. On se rend compte que principalement, ce sont les gens qui ont pu y jouer sur Game Boy, sur Nes, qui veulent justement retrouver ce qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, et découvrir une console et un jeu."

