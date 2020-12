La préfète de la Somme a donné son feu vert ce mardi à l'installation de 10 chalets de Noël et de 6 manèges pour enfants à Amiens. C'était une demande de la fédération des commerçants de centre-ville.

Amiens : installation de 10 chalets de Noël et de 6 manèges ce week-end

Il y a aura finalement des odeurs de gauffre, de chocolat fondu et de vin chaud dans les rues d'Amiens à Noël. La préfète de la Somme a donné son feu vert ce mardi à l'installation de dix chalets et 6 manèges. Une demande de la fédération des commerçants.

Concernant les chalets, ce ne sera que de la vente de nourriture à emporter. "On va retrouver le stand du Québec, la tartiflette, le chocolat chaud, les canards du Val de Luce", détaille Gaël Mordac, le président de la Fédération des commerçants du centre ville. D'habitude, à Noël il y a 130 chalets. Il a fallu donc faire des choix drastiques pour savoir quels commerçants pourraient exposer : "Je sais que ça va être compliqué pour certains, parce qu'on n'a pas pu satisfaire tout le monde. On a d'abord fait un critère sur l'ancienneté et le côté local de l'entreprise", poursuit Gaël Mordac.

Ces dix chalets seront répartis sur trois zones : sur la place Gambetta, sur la rue Delambre et sur la place René Goblet. Le montage commence jeudi. Et si le raccordement électrique fonctionne comme prévu, les stands pourraient ouvrir dès samedi.

La Grande Roue pourra accueillir du public

Parmi les attractions autorisées : la Grande roue, qui sera accessible au public devant la Maison de la Culture, le Sapin Magique et l'autoroute du Père Noël, mais aussi le Jules Verne, un carrousel et les bolides du Père Noël. L'ouverture est espérée pour ce week-end, si l'installation se fait assez rapidement.

Les 6 manèges seront répartis sur plusieurs sites : rue de Noyon, place René Goblet, place Gambetta, palce de l'Hotel de Ville, rue des Trois Cailloux et devant la maison de la culture.