Amiens, France

Une toiture pour les supporters ! Amiens Métropole précise le calendrier du chantier de la Licorne, copieusement arrosé ces dernières semaines. Le propriétaire du stade commence cette semaine l'installation de la bâche qui remplace les panneaux de verre. La couverture prendra encore plusieurs mois mais sera achevée pour le début de la saison prochaine car les conditions météo semblent enfin réunies pour prémunir les fans des trombes d'eau.

Les supporters sont impatients d'avoir un toit Copier

Les supporters amiénois installés dans la plus grande des tribunes, à l'Est auront bientôt au dessus de la tête, de l'éthylène tétrafluoroéthylène aussi appelé membrane ETFE. Et c'est encore plus simple si l'on dit une bâche. Des panneaux de verres sont déjà installés en Est sur plusieurs mètres de hauteur pour éviter les coups de cutter ou encore les jets de mégots qui pourraient provoquer un incendie.

Les raisons des délais

Cette toiture qui recouvre d'autres stades comme celui du Bayern Munich ou de Nice est capricieuse. Impossible de la poser quand il fait moins de 5 degrés ou quand le vent souffle à plus de 25 kilomètres heures. "Ces conditions expliquent les délais hivernaux" répète Alain Gest. Le président (LR) d'Amiens Métropole qui espère maintenant aller vite et que ça se voit !

Pour la réception de Rennes dans dix jours en Ligue 1, les quatre tribunes seront accessibles avec des sièges tout neufs au Nord sauf pour le kop qui a obtenu un espace réservé aux places debout (562). Dès le lendemain de cette rencontre, la tribune Sud sera mise en chantier. Celle de l'Ouest, qui abrite les loges, le PC Sécurité et la presse sera refaite à l'intersaison.

Pelouse hybride

Et à l'intersaison toujours ça pourrait bouger également sur la pelouse. Le terrain est trop gras, en mauvais état. Le club et la métropole veulent en changer et faire pousser une pelouse hybride. C'est un mix entre le synthétique et le naturel. Pour cela il faut au minimum douze semaines. Ce serait impossible en cas de descente en Ligue 2, un championnat qui reprend plus tôt que la Ligue 1. Impossible aussi si l'Amiens SC décroche son maintien en passant par les barrages qui repousseraient la fin de cette saison d'une semaine.