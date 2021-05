Amiens : la préfecture de la Somme interdit la vente d'alcool à emporter de 18 à 21h autour du quartier St-Leu

La préfecture de la Somme interdit la vente à emporter d'alcool de 18h à 21h dans un arrêté ce jeudi 20 mai au soir, pour empêcher les débordements sur les terrasses, comme on l'a vu mercredi soir de la réouverture quartier Saint-Leu à Amiens mercredi soir. Cela concerne certaines rues et axes de la ville d'Amiens, qui encadrent et constituent le quartier Saint-Leu. Ce sont des secteurs "particulièrement exposés aux rassemblements sur la voie publique", détaille la préfecture de la Somme.

Rues et boulevards qui encadrent et constituent le quartier Saint-Leu

Voici la liste des rues et boulevards concernés par cette interdiction : rue de la Résistance ; rue des déportés ; place Saint-Julien ; boulevard des Célestins ; boulevard Baraban ; boulevard du Cange ; boulevard du Port d'Amont ; rue de la Barrette ; rue du Hocquet ; rue du Metz-L'Evêque ; place Saint-Michel ; rue Cormon ; place Notre-Dame ; rue Henry IV ; rue Flatters ; rue du marché Lanselles ; rue des Orfèvres ; rue des Francs Mûriers ; rue des hauts tanneurs ; place au Feurre ; place Vogel.

La préfecture indique que la violation de cet arrêté expose les contravenants à une amende de 4e classe de 135 euros ; en cas de récidive sous 15 jours à une amende de 5e classe ; en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende et une peine complémentaire de travail d'intérêt général.