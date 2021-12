Amiens : la rue des Jacobins fermée au moins jusqu'à fin janvier

La rue des Jacobins n'est pas prête à rouvrir à la circulation. Elle est fermée depuis le 6 décembre après l'apparition d'une fissure au niveau de l'entrée du parking souterrain. Ce mercredi 22 décembre, le rapport d'expertise vient d'être publié. Il fait un point sur l'ampleur des dégâts et donne une première perspective des travaux.

Une première mise en sécurité prévue en janvier

Selon ses conclusions, la fissure constatée mesure "une quinzaine de mètres en clé de voûte, une fracture des appuis en pied de voûte et la corrosion de conduits métalliques qui traversent l’ouvrage". Il est évoqué une première mise en sécurité de l'ouvrage pour janvier, avec un coût estimé à 50 000 euros. Il s'agit d'installer un renfort cintré de la voûte. En parallèle, des études pour une réparation totale de l'ouvrage seront menées.

Dans un communiqué, la mairie précise qu'une décision sera prise pour une réouverture ou non de la rue une fois cette mise en sécurité établie. C'est-à-dire vers la fin du mois de janvier.

Une déviation est mise en place pour les voitures et les bus, via la rue de la République (mise à sens unique avec interdiction de tourner à droite depuis la rue Alphonse-Paillat), le Mail Albert 1er et la rue des Otages. Le parking des Jacobins reste accessible. La rue des Jacobins reste également accessible en aval par la rue Sire Firmin Leroux.