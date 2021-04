Amiens : le cimetière St-Pierre prolonge son carré musulman et libère des concessions abandonnées

En cette période de pandémie, avec la hausse de la mortalité, les cimetières amiénois sont obligés de trouver des solutions pour pouvoir continuer à accueillir des défunts. Car avec la hausse de la mortalité, il est de plus en plus compliqué de trouver une place pour ses proches. C'est le cas notamment au cimetière Saint-Pierre, dans le nord d'Amiens. De 800 enterrements l'an passé, 967 ont été célébrés l'an passé, soit une hausse de 16 % en un an.

Prolongation du carré musulman au cimetière Saint-Pierre d'Amiens

Le carré musulman, le seul situé à Amiens, est désormais complet. Et les demandes sont de plus en plus importantes affirme Olivier Jardé, l'adjoint à la mairie d'Amiens en charge de l'état civil : "Les Musulmans ne vont plus enterrer leurs proches dans leur pays d'origine, en raison de la pandémie. Au cimetière Saint-Pierre, on a noté une hausse de 20 % des enterrements en un an".

Pour répondre à la demande, la mairie d'Amiens vient de prolonger le carré musulman, avec 500 nouvelles places et un espace pour les enfants. Par ailleurs, au cimetière Saint-Acheul, un carré juif de 16 places vient d'être créé.

La prolongation du carré musulman du cimetière Saint-Pierre a débuté sur cette parcelle. Elle accueillera 500 places ainsi qu'un espace pour les enfants. © Radio France - Jeanne Daucé

Concessions abandonnées et création de jardins pour les urnes funéraires

Même constat dans les parties laïques et catholiques du cimetière Saint-Pierre : les emplacements commencent à manquer. Alors la mairie d'Amiens commence à cibler les concessions abandonnées : "On doit faire appel à un huissier, qui appose une plaquette. Et il faut revenir sous trois ans pour voir s'il y a une prolongation de la concession ou non. Cette politique pourrait nous permettre de libérer 200 places". En cas de concessions il va falloir créer des ossuaires, pour recueillir les os des défunts. Mais il y a aussi l'urgence de créer plus de columbariums pour les urnes funéraires, car la crémation devient de plus en plus courante : "Il y a quarante ans, 1 % de la population subissait une crémation, nous sommes à 38 % en 2020", souligne Olivier Jardé, qui pense que ce chiffre pourrait monter à 40 % en 2021.

Pour faire des travaux dans les huit cimetières de la ville, 300 000 euros sont investis par an par la mairie d'Amiens.