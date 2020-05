Confinement : la justice suspend le couvre-feu d'Amiens

Le tribunal administratif suspend le couvre-feu d'Amiens. Ce dernier interdisait de circuler sur l'ensemble de la ville entre 22h et 5h du matin. Les déplacements restent toutefois limités dans les cas précis de l'attestation dérogatoire mise en place pendant le confinement.

Les dernières nuits du confinement à Amiens se feront sans couvre-feu. D'abord instauré le mardi 24 mars pour une semaine, renouvelé ensuite, l'interdiction de circuler entre 22h et 5h du matin a été suspendue ce jeudi 30 avril par une décision en référé du tribunal administratif d'Amiens.

Un couvre-feu pas suffisamment motivé pour le tribunal administratif

Saisi par un habitant d'Amiénois, le tribunal administratif a estimé que le couvre-feu n'était "pas suffisamment motivé par des raisons de sécurité sanitaire", argument pourtant invoqué par le maire d'Amiens Brigitte Fouré.

Un couvre-feu sur l'ensemble de la ville n'était en fait pas possible selon les juges du tribunal administratif, qui ont indiqué que "seul l'Etat pouvait prendre une telle mesure, et non les maires."

Argument que réfute le maire d'Amiens Brigitte Fouré, qui pensait être dans son bon droit : "Les maires sont en première ligne pour la sécurité sanitaire dans les villes. J'estimais qu'il était justifié que je puisse prendre une telle mesure pour protéger les Amiénois."

Pas de nouveau couvre-feu d'ici le lundi 11 mai à Amiens

A dix jours de la fin prévue du confinement, Brigitte Fouré indique également qu'elle ne prendra pas un nouvel arrêté de couvre-feu. Les déplacements entre 22h et 5h du matin à Amiens sont donc possibles, mais uniquement dans les cas précis de l'attestation dérogatoire.