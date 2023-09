Amiens : "Le greffe a aussi une voix", de nombreux dossiers renvoyés en raison d'un mouvement de grève

"Le greffe a aussi une voix". C'est par ces mots qu'une vingtaine de greffières du tribunal judiciaire d'Amiens ont expliqué, ce jeudi matin, aux justiciables les raisons de leur mobilisation. A l'appel d'un mouvement national, elles sont en grève pour réclamer le passage en catégorie A, comme d'autres professions du ministère de la Justice et donc une revalorisation des salaires.

De nombreux dossiers sont renvoyés ce jeudi au tribunal judiciaire d'Amiens, en raison de la mobilisation des greffiers. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Plusieurs audiences, à la chambre de la famille, à la chambre sociale, ou encore en correctionnelle vont être renvoyées ce jeudi, en raison de la grève. "Ça ne nous fait pas plaisir de faire grève, mais on n'a que ce moyen pour se faire entendre parce que la profession de greffier est méconnue", explique Céline Lejeune, greffière au service d'accueil du justiciable. "Notre rôle est méconnu et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de nous pour les audiences et tout le reste derrière".

Une profession indispensable au fonctionnement de la justice

Mobilisés depuis plusieurs mois, les greffiers réclament une revalorisation des salaires et les propositions actuelles sont loin d'être suffisantes. "Il n'y a rien qui avance. On nous propose encore 50 € pour ceux qui démarrent, 60 à 70 euros bruts pour les autres. On est loin du compte parce que nous, on a une responsabilité avec les magistrats, on est là pour être garants de la procédure. Sans notre signature sur les jugements, ils ne sont pas valables et les justiciables ne peuvent pas faire valoir leurs droits, au divorce par exemple, ou à être indemnisés quand ils sont victimes....Rien ne peut se faire sans la signature du greffier sur le jugement", poursuit Céline Lejeune, qui appelle à plus de considération.

Ce jeudi, à Amiens, les grévistes ont pu prendre la parole au début de plusieurs audiences pour expliquer leur mobilisation, notamment à l'ouverture d'un procès aux assises. Elles ont été applaudies par les avocats.