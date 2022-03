Amiens : le quartier de la préfecture en partie bouclé mercredi pour un exercice de sécurité civile

Le quartier de la préfecture de la Somme va être en partie bouclé ce mercredi 9 mars, en raison d'un exercice de la sécurité civile, indique dans un communiqué ce mardi la préfecture. Cet exercice, qui réunit les services de secours et les urgences comme chaque année, va démarrer à 16H30 ce mercredi.

Dès ce mercredi matin 6H, il sera interdit de stationner sur plusieurs axes : Rue des Louvels ; rue Albert Roze ; rue des Cordeliers ; rue Jules Lardière, rue Lavalard et la rue de la République, sur sa partie basse (c'est-à-dire, entre la rue Alphonse Paillat et le mail Albert 1er). La préfecture précise également qu'il ne sera plus possible de plus circuler sur ces axes à partir de 16H ce mercredi.