Amiens : le rassemblement contre les violences policières ne réunit qu'une cinquantaine de personnes

Organisée par l'UNEF et d'autres organisations syndicales et politiques, la manifestation contre les violences policières et pour les quartiers populaires n'a réuni qu'une cinquantaine de personnes ce samedi après-midi devant la maison de la culture d'Amiens.

Les militants présents se sont donnés rendez vous le 15 juillet © Radio France - Florent Vautier Comme plusieurs grandes villes françaises, une manifestation contre les violences policières était organisée ce samedi après-midi à Amiens, une dizaine de jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier mardi 27 juin à Nanterre. Mais seules une cinquantaine de personnes étaient présentes, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et politiques, comme l'UNEF, la CGT ou le Planning Familial. ⓘ Publicité Le représentant du collectif "Amiens Antirep" a pris la parole. © Radio France - Florent Vautier Un prochain rendez-vous a été donné le 15 juillet.