À Amiens, le site de l'ancienne maternité Camille Desmoulins bientôt démoli

126 logements et un EHPAD vont sortir de terre dans le quartier Henriville à Amiens, sur le site de l'ancienne maternité Camille Desmoulins. Le projet sera présenté aux habitants le 25 Janvier. Pour eux, c'est un soulagement. Début des travaux avant la fin de l'année.

Des bouteilles de bière jonchent le sol, l'ancienne maternité Camille Desmoulins est devenu un squat géant, aux murs tagués et aux vitres brisés. Il y a 12 000 mètres carrés de surface : le terrain va être divisé en deux espaces. D'un côté, 4 immeubles vont être construits sur 4 à 5 niveaux pour 126 logements , avec balcons, terrasses et parkings privés en sous-sol. De l'autre, un EHPAD. "On connait le quartier et ses spécificités, les besoins en ascenseur, en protection des normes environnementales, avec une prestation de qualité" commente Ladislas De Simencourt, le promoteur immobilier. Au total, il a investi 30 millions d'euros pour la réalisation du projet. Le permis de construire des logements a été déposé en Décembre 2016. Celui pour l'EHPAD doit suivre, fin Janvier. Début des travaux avant la fin de l'année 2017.

Le comité de quartier exige le respect du paysage. "On ne voudrait pas que ça nous gâche la vue, on n'est pas habitué à ce type de constructions" s'inquiète Guy, habitant du quartier Henriville depuis 1975. "On va faire quelque chose qui plaît aux habitants, ce seront nos premiers clients" répond Ladislas De Simencourt. Le projet sera présenté aux habitants lors d'une réunion publique le mercredi 25 janvier prochain à l'école Delpech, à Amiens, à 18h30.

Les travaux sur le site de l'ancienne maternité Camille Desmoulins devraient débuter avant la fin de l'année © Radio France - Paul Barcelonne

Le comité de quartier envisage de déposer un recours contre le permis de construire des logements. A l'origine, le terrain avait été légué, par une riche famille d'Amiens, aux auspices d'Amiens (devenus CHU d'Amiens, l'actuel propriétaire), pour la construction d'un hôpital ou d'un bâtiment d'aide et d'accueil social.