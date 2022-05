Les bénévoles de la Croix rouge mobilisés à Amiens pour récolter des dons

Les journées nationales de la Croix rouge ont démarré ce weekend. Objectif : récolter un maximum de dons pour financer ses actions sociales et ses actions d’urgence et de secourisme. À Amiens, une vingtaine de bénévoles sont sur le terrain.

Jusqu'à dimanche prochain, vous les croiserez sûrement dans la rue ou dans les supermarchés. Comme tous les ans, les bénévoles de la Croix rouge se mobilisent pendant une semaine pour collecter un maximum de dons. Ces fonds serviront à soutenir les actions des antennes locales. À cette occasion, une vingtaine de volontaires sont sur le terrain à Amiens et ses alentours.

7.000 euros collectés à Amiens en 2021

Ce samedi, avec son gilet orange et sa tirelire, Goeffrey interpelle les passants. Lui est bénévole à Amiens depuis trente ans, spécialisé aujourd'hui dans le domaine de l'urgence et du secourisme : "J'anime des formations par exemple et de temps en temps je participe à des dispositifs de secours."

Ce qui le motive au quotidien ? "L'envie d'aider, certains aiment aller jouer au foot, moi c'est plutôt apporter une contribution à la population", explique-t-il. Sur le secteur d'Amiens, l'année dernière, 7.000 euros ont été collectés. Des dons très précieux rappelle Geoffrey.

"La crise sociale qui existe déjà depuis quelques années fait qu'on a de plus en plus de jeunes ou même parfois des personnes âgées qui malgré leur retraite n'arrivent pas à joindre les deux bouts" - Geoffrey, bénévole de la Croix rouge

Les dons collectés cette semaine permettront de financer les aides alimentaires et vestimentaires et cette années des colis d'urgence pour les réfugiés ukrainiens.