Emmanuel Macron à Amiens : les ex-Whirlpool reçus par le chef de l'État ce lundi matin

Les anciens salariés de l'usine Whirlpool vont rencontrer ce lundi matin Emmanuel Macron, lors de la visite du président de la République à Amiens. L'information a été dévoilée par François Ruffin, le député Picardie Debout de la Somme, sur son compte Twitter et confirmé ce lundi matin sur notre antenne. Selon l'élu picard, la rencontre devrait se dérouler en préfecture : François Ruffin affirmait alors son regret de savoir que la rencontre avec les ex-Whirlpool allait se "dérouler derrière des portes closes : les dossiers qui gênent Emmanuel macron, ça se traite en petit comité". Selon les informations de France Bleu Picardie, recueillies quelques minutes après l'interview de François Ruffin sur notre antenne, la rencontre pourrait avoir lieu en préfecture ou dans un café à proximité.

"Il a fallu insister très fort [pour cette rencontre], indique sur France Bleu Picardie François Ruffin, alors que quand Emmanuel Macron était venu il y a deux ans, il avait dit "Je reviendrai dans un an". Le député de la Somme estime que les anciens salariés de Whirlpool vont "dire leur déprime, leur sentiment d'avoir été lâchés. [...] Il y a une énorme lassitude quand on subit trois plans de licenciements, qu'il y a trois fois des repreneurs et qu'on vous dit trois fois "C'est la bonne" et que vous êtes à nouveau licenciés : vous finissez en miette après une expérience comme celle-là", conclut François Ruffin.

L'usine de sèche-linges Whirlpool avait fermé définitivement en 2018 ; le repreneur WN avait connu une liquidation un an et demi plus tard. En juillet 2019, après seulement un an d'activité, 138 salariés avaient été licenciés par WN.