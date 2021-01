Amiens : les habitants du quartier de la Fosse au lait se mobilisent contre un nouveau projet de construction

C'est une vraie bataille que comptent livrer les habitants du quartier de la Fosse au Lait, au sud d'Amiens. Alors que la Métropole a lancé un appel d'offres, le 12 décembre 2020, pour la construction de 14 logements sociaux sur l'une des rares parcelles inoccupées du quartier, les riverains s'organisent contre ce projet de construction et ont lancé une pétition. Porté par le comité de quartier, le texte propose une alternative aux logements : la création d'une "mini-forêt urbaine" avec la plantation d'arbres fruitiers.

"Il y a dix ans, c'était hyper vert"

Le quartier de la Fosse au Lait est quadrillé par de petites résidences entre lesquelles courent des allées récemment arborées. Caroline est revenue s'installée ici avec sa famille l'été dernier après y avoir vécu il y a dix ans. Elle est frappée du changement, "Il y a dix ici ce n'était pas du tout ça. Ca ressemblait à un lotissement, c'était hyper vert. Et c'est vrai que ça a plutôt changé, même si les constructions sont belles, elles ne sont pas hyper hautes. Mais c'est du béton". Pourtant la maman comprend la nécessité de construire des logements à Amiens, "Je comprends, mais les espaces verts se font de plus en plus rares en ville et même ici au pied du centre-ville. C'est aussi important pour la population et notamment pour les familles de pouvoir garder un peu de vert".

La rue de la Fosse au lait, qui donne son nom à ce petit quartier résidentiel au sud d'Amiens. - GoogleMaps

Un mini-forêt urbaine à la place de nouveaux logements

Selon les riverains, c'est tout un écosystème qu'il faut préserver. Après un an sans travaux dans la rue de la Fosse au Lait, la faune est revenue assure Anny Suin, la coprésidente du comité de quartier, "On revoit des pies, des oiseaux, il y a un petit écureuil qui se balade, on le voit de temps en temps, ce qui n'était plus du tout le cas depuis un certain nombre d'années". Alors face au projet de logements, le comité de quartier propose au contraire de végétaliser la petite parcelle en plantant des arbres fruitiers à la manière d'un jardin collectif. Pour cela, il compte notamment demander l'aide du conseil régional via son plan "Un million d'arbres en Hauts-de-France" qui permet de financer des projets de reboisement pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.