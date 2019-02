Amiens : les policiers municipaux appelés à faire grève ce jeudi 7 février

Amiens - France

Les policiers municipaux d'Amiens sont appelés à faire grève ce jeudi 7 février. La CGT est à l'origine de ce mouvement. En tête des revendications : le manque d'effectifs et la rémunération.

8 postes vacants

8 postes sont actuellement vacants sur 86 à la police municipale d'Amiens. Une campagne de recrutement est en cours selon l'élu en charge de la sécurité à Amiens, Clément Stengel. Selon Bruno Sacleux, secrétaire général CGT Ouvriers et Employés de la Ville d'Amiens et d'Amiens Métropole, invité de France Bleu Picardie ce mercredi à 8h10, les postes vacants, le sont "depuis plusieurs mois" après des départs en retraite et des agents partis travailler dans d'autres polices municipales "plus attractives".

Pour un meilleur régime indemnitaire

Bruno Sacleux, le secrétaire général de la CGT à la ville d'Amiens et à Amiens Métropole, reconnaît que le métier de policier municipal manque d'attractivité de manière générale en France mais explique que c'est encore plus particulier à Amiens en raison notamment du régime indemnitaire décidé par la collectivité. Selon lui aussi, les policiers municipaux sont cantonnés "à faire de l'ilôtage et des patrouilles en voiture".

L'interview de Bruno Sacleux, secrétaire général CGT Ouvriers et Employés de la Ville d'Amiens et d'Amiens Métropole, est à réécouter ici.