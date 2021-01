Amiens : les vélos Vélam lancent une offre spéciale pendant les fêtes pour attirer les abonnés

Les Amiénois boudent le Vélam. Depuis cinq ans, le service de location de vélos en libre service du centre d'Amiens perd des utilisateurs. En 2016, JCDecaux, l'exploitant du Vélam pour la Ville d'Amiens, enregistrait 140.000 locations. En 2020, on tourne autour de 60.000. Alors pour inciter les habitants à reprendre les vélos vert et gris, Vélam propose des offres spéciales pendant les fêtes.

Le Vélam plombé par le bus à haut niveau de service

Si les Vélam ne fonctionnent plus comme avant, c'est avant tout à cause du bus à haut niveau de service (BHNS) lancé en 2019, selon le directeur régional de JCDecaux dans la Somme, Christophe Da Silva. "On a été fortement impactés par les travaux du BHNS qui ont démarré en 2017 et qui ont eu pour conséquence une neutralisation d'environ 30% de nos stations Vélam et donc beaucoup moins de facilité d'utilisation pour les Amiénois." Le service a alors commencé à perdre des abonnés et des locations à la journée. "En 2020, ce ralenti a été amplifié par les deux confinements, le télétravail et la fermeture des universités puisque les actifs et les étudiants sont nos abonnés principaux."

L'abonnement annuel moins cher jusqu'au 11 janvier

L'abonnement annuel passe de 25 à 15 euros par an si vous vous abonnez d'ici au 11 janvier 2021. Un jeu concours est également organisé pour gagner un an d'abonnement gratuit. "On espère que les offres promotionnelles qui sont faites en cette fin d'année nous permettront d'enregistrer de nouveaux abonnés longue durée, explique Christophe Da Silva, et un redémarrage des locations sur l'année 2021."