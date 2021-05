Amiens : lors du rassemblement pro-Palestine, la moitié du cortège part en déambulation, aucun incident relevé

Un rassemblement pro-Palestine était organisé ce samedi 15 mai en fin d'après-midi, sur le parvis de la Maison de la Culture à Amiens. Une manifestation statique, c'était en tout cas ce qui était prévu sur le papier ; car 130 des 250 manifestants présents ont décidé de faire une déambulation dans Amiens, alors que le rassemblement était sur le point de se terminer. "En arrivant à la manifestation vers 17h devant la Maison de la Culture, je pensais qu'on allait marcher... Mais un monsieur nous a dit à 17h45 que c'était fini, ça m'a déçu, c'était trop court", explique Lyes Aissaoui, le jeune homme à l'origine de cette déambulation.

"Je ne vois pas l'intérêt de crier trois-quatre minutes, puis de rentrer chacun chez soi"

"Je ne vois pas l'intérêt de se réunir, de crier trois-quatre minutes et de repartir chacun chez soi, poursuit ce leader improvisé. Le fait de marcher : on se fait un peu voir, on manifeste notre colère, les gens nous entendent... et on fait voir aux Palestiniens qu'on est avec eux, qu'on les soutient".

Ce groupe de 130 manifestants, essentiellement des jeunes pas ou peu politisés, se sont mis en marche vers la gare d'Amiens. Tous les accès au centre-ville ont été bloqués par les policiers ; le cortège est donc passé par les boulevards, occasionnant des ralentissements sur la route. Aucun débordement ni incident n'ont été relevé, indique ce samedi soir la police. Lyes Aissaoui, le jeune à l'origine de cette déambulation, envisage de réorganiser des manifestations pro-Palestine dans les prochaines semaines, et peut-être même dès le week-end prochain.

Sur le rassemblement avant la déambulation, environ 250 personnes étaient présentes devant la Maison de la Culture, avec notamment des syndicats comme la CGT, des militants et des politiques comme le député Picardie Debout François Ruffin.