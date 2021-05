Amiens Métropole : une Maison Sport-Santé pour motiver les 50 ans et plus à se (re)mettre au sport

120 habitants d'Amiens Métropole, âgés de 50 ans et plus, sont inscrit dans cette première Maison Santé-Sport

Se remettre en selle, rechausser les baskets ou se remettre simplement en jambes... Peu importe la méthode, la Maison Sport-Santé à Amiens Nord vise à (re)mettre les 50 ans et plus au sport ! Ce projet à l'initiative d'Amiens Métropole, de la caisse de retraite CARSAT et la fédération de multisports UFOLEP, propose aux seniors habitants d'Amiens Métropole de venir sur prescription médicale pour savoir quels exercices sont les mieux adaptés à son corps et son âge. Une étude de 2018, datée d'avant la pandémie donc, montre que dans les Hauts-de-France, un habitant sur 2 est en surpoids, 1 sur 5 est en situation d'obésité.

"Faire du sport seule devant sa glace, non merci !"

Des activités de bénévolat, de la marche plusieurs fois par semaine. A 64 ans, Régine n'en a jamais assez : "J'ai besoin de bouger, et là c'est un plus ! En plus le confinement n'a pas aidé, j'ai pris du poids même si je faisais du vélo d'appartement... Il faut qu'on sorte !" Le confinement, ça a été aussi la goutte de trop pour sa binôme du jour, Christine, 70 ans : "On peut faire des étirements seule devant sa glace, mais moi j'ai besoin de voir du monde ! Là on se renvoie une balle, on rit, on se rencontre", détaille cette ancienne de l'Education nationale. Alors toutes les deux, après avoir reçu une ordonnance de leur médecin, elles sont venues à la Maison sport-santé.

Pour Claudine, c'est même sa kiné qui lui a conseillé de venir : "J'ai des soucis d'équilibre par exemple, et j'ai besoin de travailler ma souplesse : c'est donc un bon complément avec mes séances de kiné", détaille cette sexagénaire. Même constat pour Nicole, sa camarade, qui affirme ne pas avoir de courbature malgré un atelier de basket très intense : "Cela fait deux semaines qu'on travaille comme ça, je fais aussi de la marche depuis trois semaines ! Les genoux sont encore un peu durs mais ça s'assouplit", rit cette retraitée.

"Chacun doit s'amuser et progresser pour lui-même"

Le but, c'est de remettre les retraités au sport, surtout que la sédentarité liée au confinement n'a rien arrangé : "Mais on adapte les exercices, insiste Marjorie, une des animatrices. Si quelqu'un a besoin d'une pause, il peut la faire ; si on fait un exercice où les gens ont du mal à aller au sol, on adapte l'exercice avec une chaise... On essaie de les pousser car on sait qu'ils en sont capables, mais le but ce n'est pas de les préparer pour les Jeux olympiques ! Il faut que chacun s'amuse et progresse pour lui-même".

Et pour cela, les activités proposées sont très diverses : "Des activités de maintien en forme, de pleine nature comme la marche, des sports de précision comme le tir à l'arc ou le curling, mais aussi des activités de sport collectif comme le basket. Le but c'est vraiment de rebouger, alors qu'on estime que 40 % des Français de 50 ans présentent au moins une fragilité physique", détaille Stéphane Lecossois, délégué départemental de l’UFOLEP dans la Somme. Pour rejoindre le programme, il faut débourser 20 euros. Il dure 10 mois, à raison de deux ateliers par semaine.

Pour plus d'informations : appeler la Maison Sport-Santé au 03 22 52 49 16, par mail : maisonsportsante80@ufolep80.org