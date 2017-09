Amiens : Nino, 17 ans, devient le meilleur apprenti de France en taille de pierre

L’élève de terminale au lycée professionnel Acheuléen, à Amiens, a décroché la médaille d’or du concours "Un des meilleurs apprentis de France", organisé par les meilleurs ouvriers de France, dans la catégorie tailleur de pierre.

Nino Delgado a eu le déclic en classe de cinquième alors qu'il était en cours d’histoire-géo, cours consacré aux cathédrales. Quand la professeur a expliqué le rôle des tailleurs de pierre, c’est apparu comme une évidence, il a décidé de suivre cette voie.

Désormais élève de terminale au lycée pro Acheuléen, à Amiens, il vient d’être élu meilleur apprenti de France en catégorie tailleur de pierre. Il a réalisé en 40h une console d’entablement à partir d’un bloc de pierre. Un travail fin et méticuleux salué par le rectorat, la mairie d’Amiens et son équipe pédagogique au lycée professionnel Acheuléen à Amiens.

Pas une profession d’anciens, un métier d’avenir

Dans l’atelier – aussi appelé le Musée puisque des pièces travaillées trônent un peu partout – les jeunes s’activent, ils sont entre 60 et 70 dans la section tailleur de pierre mais le lycée pourrait en accueillir jusqu'à 95 précise le proviseur, Didier Cardon, qui appelle les jeunes à venir découvrir ce secteur.

Quand vous avez un élève qui a les capacités intellectuelles de rester en général mais qui choisit de prendre cette voie c’est magique ! "- Le Proviseur

Didier Cardon estime que l’on parle beaucoup des métiers manuels mais qu’il faudrait réellement les valoriser. D’autant que le patrimoine français est riche rappelle le proviseur, et que les tailleurs de pierre auront du travail pour le conserver dans les années à venir. Benoit Bocciarelli, ancien professeur de Nino, abonde : le métier a de l’avenir.

Il y a des lieux qui manquent de main d’œuvre, comme la Picardie" - Benoit Bocciarelli

Et le proviseur de se vanter que la Picardie compte plus de monuments historiques que l’Angleterre. La Cathédrale d’Amiens se posant là dans les plus incontournables.

Camille, travaille sur une bibliothèque pour pouvoir se présenter au concours de l'Institut national des métiers d'arts. © Radio France - Lola Fourmy

Camille à l’assaut du concours de l’Institut national des métiers d’arts

Parmi les élèves (et les professeurs) il y a aussi des femmes. Camille, 23 ans, est en reconversion. Après un bac pro en commerce graphique, la jeune femme a choisi de se réorienter vers le manuel.

A la base je voyais plus un homme faire ça, mais en essayant, j’ai eu le déclic" - Camille

Aujourd’hui, Camille participe au concours de l’Institut national des arts et métiers. Nino lui doit passer son bac, mais le responsable de la section compte le présenter au concours général des métiers. L’an prochain, Nino Delgado compte faire un BPMH – brevet professionnel des monuments historiques – à Paris. La suite, ce passionné de dessin et de belles pierres l’imagine dans un tour de France ou d’Europe, voire du monde pour "rencontrer les tailleurs, leurs méthodes et apprendre".

Bon à savoir : si vous aussi vous voulez découvrir le métier de tailleur de pierres, les élèves et les professeurs du lycée Acheuléen d'Amiens vous propose une démonstration à l'occasion des Journées du patrimoine, ils seront devant la Cathédrale de 10h à 18h samedi 16 septembre.