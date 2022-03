Amiens : plus besoin de contrôler le pass vaccinal, les restaurateurs savourent

Les restaurateurs ont le sourire : depuis ce lundi 14 mars, ils ne sont plus tenus de contrôler le pass vaccinal. Un gain de temps et d'argent témoignent ces professionnels rencontrés à Amiens.

"C'est le bonheur", sourit Victor, serveur au bar "le Capuccino", à Amiens. Lui et les autres restaurateurs amiénois sont soulagés. Depuis ce lundi 14 mars, ils n'ont plus à contrôler le pass vaccinal.

Sept mois de pass

"Contrôler le pass, c'est vite fait, mais ça peut vite nous déstabiliser et on peut oublier quelques clients", poursuit Victor. La gérante de la brasserie de l'horloge, Florence, ajoute : "on perdait pas mal de temps à l'accueil et puis il y avait des gens, on sentait bien que ça les agaçait donc c'est une petite libération".

"Ça fait du bien de pouvoir laisser rentrer les clients sans avoir l'impression de faire la police, réagit Mélanie, du restaurant "La Croustille". Les gros weekends, j'avais une personne qui faisait ça toute la journée, qui ne prenait que les pass donc ça me fait une personne complète à payer en moins, c'est déjà pas mal."

Amiens : le pass vaccinal disparait des restaurants - Reportage Copier

Le pass sanitaire était entré en vigueur le 9 août dernier dans les restaurants, puis, à son tour, le pass vaccinal, le 24 janvier.