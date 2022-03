PHOTOS - Amiens : près de 300 personnes rassemblées pour le climat et la paix dans le monde

Ils étaient environ 300 à s'être rassemblés ce samedi après-midi à Amiens comme dans près de 150 villes en France. Une marche pour le climat et la paix, suite au dernier rapport alarmiste du GIEC, le 1er tour de la présidentielle dans moins d'un mois et la guerre en Ukraine.

"J'ai envie d'avoir plein d'enfants et du coup je ne veux surtout pas leur laisser un monde comme celui", crie Loubna, la vingtaine, ce samedi après-midi à Amiens. Près de 300 personnes ont marché dans les rues et le centre-ville, comme dans 150 autres villes de France, pour demander la mise en place d'un état d'urgence climatique, suite au dernier rapport du Giec publié en début de semaine dernière.

Il n'y avait pas que des drapeaux verts et des pancartes demandant de prendre conscience des enjeux climatiques. Beaucoup ont aussi arboré les couleurs de l'Ukraine, le jaune et le bleu. "C'est important de parler de l'Ukraine, mais le climat et l'écologie sont des urgences aussi", note Christine.

Les manifestants regrette qu'il n'y ait pas une prise de conscience collective. "Il faut en parler encore plus, il faut le marteler", insiste Domi. "Que nos politiques se sentent concernés aussi mais bon, je crois que ce n'est pas le cas", continue-t-elle, inquiète à moins d'un mois du 1er tour de la présidentielle. "Peut-être que les gens ne s'y intéressent pas par peur", s'interroge Loubna. "Beaucoup ne pensent qu'a l'instant présent et pas au futur", termine-t-elle.

Certaines ont défilé avec des pancartes originales. Ici, une parodie du nutri-score alimentaire. © Radio France - Bastien Thomas

"Bientôt, il sera trop tard", indique le Giec dans son dernier rapport. Des citoyens amiénois sont aussi inquiets. © Radio France - Bastien Thomas