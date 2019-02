Amiens : près de 900 personnes manifestent contre la politique d'Emmanuel Macron

Amiens - France

Près de 900 personnes ont défilé dans le centre d'Amiens ce mardi après-midi. Elles ont répondu à un appel lancé au départ par la CGT suivie par plusieurs autres syndicats. En tête du cortège parti de la mairie et passé par les boulevards extérieurs : des gilets jaunes. Dans le défilé, il y avait aussi des enseignants, des cheminots, des travailleurs sociaux, des retraités, des étudiants... avec des revendications nombreuses, le pouvoir d'achat et la défense du service public en tête. Les manifestants étaient là aussi pour défendre le droit de manifester et dénoncer les violences policières.