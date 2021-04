Amiens : quatre sites périscolaires ouverts pour accueillir les enfants de "personnels prioritaires"

Après les crèches ouvertes pour accueillir les enfants de "personnels prioritaires", la mairie d'Amiens annonce l'ouverture de quatre sites d’accueil périscolaire et centres de loisirs ouverts pour accueillir les enfants de ces personnels. Ils seront ouverts du 5 au 23 avril.

Quatre centres de loisirs et périscolaires sont ouverts à Amiens pour les enfants de personnels prioritaires à partir du 5 avril.

Après les crèches ouvertes pour accueillir les enfants de "personnels prioritaires", la mairie d'Amiens annonce l'ouverture de quatre sites d’accueil périscolaire et centres de loisirs ouverts pour ces enfants.

Ils seront ouverts du lundi 5 au 23 avril, pour les enfants du personnel mobilisés par la crise sanitaire comme les soignants et les forces de l'ordre. Les repas sont fournis par les sites d'accueil.

Voici la liste des centres ouverts, par secteurs :

Secteur Centre : Ecole F. F Lesueur Primaire et Centres Maternel Notre Dame (2/6ans) et Primaire Edgard Quinet (6/12ans)

Secteur Ouest : Ecoles Jules Verne Maternelle et Elémentaire et Centres Maternel et primaire Jules Verne (2/12 ans)

Secteur Sud : Ecoles Elbeuf Maternelle et Elémentaire et Centres Maternel Elbeuf (2/6ans) et Primaire Elbeuf (2/12ans)

Secteur Nord : Ecoles St Pierre Maternelle et Elémentaire et Centre Maternel Saint-Pierre (2/6 ans) et Primaire Saint-Pierre (6/12 ans)