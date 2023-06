Amiens SC : des pancartes placardées en centre-ville pour réclamer la démission de John Williams

À la veille du dernier match de Ligue 2 de football ce vendredi soir face à Laval au stade de la licorne, le kop de supporters TNA, Tribune Nord Amiens, a décidé de se faire entendre. L'Amiens SC est pourtant maintenu en ligue 2 , mais les tensions sont toujours aussi vives entre les dirigeants du club et les kops, et cette fois elles sortent du stade. Le kop TNA a placardé des affiches en centre-ville, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour réclamer la démission du directeur sportif de l'ASC, John Williams.

Une affiche placardée par le kop TNA devant les locaux de France Bleu Picardie © Radio France - France Bleu Picardie

"Bien sûr, on est contents et soulagés de s'être maintenus, explique Lucas Bassé, vice-président du kop Tribune Nord Amiens, mais pour autant, on ne va pas lâcher ce combat qu'on mène depuis quelques saisons sur les choix de la direction et notamment sur les stratégies menées par John Williams dans le recrutement et dans les décisions sportives. On nous annoncé il y a trois saisons un projet en trois ans, et on a vu les résultats, aujourd'hui on se maintient dans l'avant-dernière journée. Donc pour nous, malgré le maintien Ligue 2, il va falloir bouger au niveau de la direction, on peut plus continuer comme ça si on veut vraiment avoir des projets en phase avec ces ambitions."

Le kop déploie depuis plusieurs semaines des banderoles "Joannin démission" ou encore "Williams out" dans les tribunes du stade de la Licorne. Elles devraient de nouveau être sorties pour le dernier match ce vendredi soir.